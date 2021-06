Das Landesuntersuchungsamt (LUA) hat von Donnerstag auf Freitag erneut vier bestätigte Neuinfektionen mit dem Coronavirus für die Stadt Speyer gemeldet. Den Inzidenzwert beziffert das LUA mit 23,7. Laut Stadtfeuerwehrinspekteur Peter Eymann sind bis 10. Juni 20.065 Personen im Speyerer Impfzentrum gegen das Virus immunisiert worden (inklusive . Davon waren 12.646 für eine Erstimpfung dort. 719 Personen haben bereits den vollständigen Impfschutz. Das mobile Impfteam hat bislang 3608 Personen geimpft. Laut Caroline Diven, Kreisverbandsgeschäftsführerin vom DRK Speyer, stehen kommende Woche voraussichtlich die letzten Einsätze an. Hausärzte in Speyer haben laut Kassenärztlicher Vereinigung bisher 15.987 Speyerer geimpft, 4579 davon zum zweiten Mal. Laut Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) gehen die Testungen in der Halle 101 zurück: 55 Personen haben dort in der vergangenen Woche einen PCR-Test gemacht. 20 hatten ein positives Ergebnis, sechs von ihnen nach Ende der Quarantäne, 14 nach einem positiven Schnelltest. „Das ist immer noch eine sehr hohe Positivrate“, so Seiler, die der Frage, warum sie in Speyer regelmäßig über dem Bundesdurchschnitt liege, gerne nachgehen würde.