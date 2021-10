Vier neue Corona-Fälle für die Stadt Speyer wurden am Dienstag vom Landesuntersuchungsamt (LUA) bestätigt. Aktuell gelten 312 Personen als infiziert. Der Inzidenzwert bei Neuinfektionen liegt für Speyer bei 88,7. Damit gilt Warnstufe eins. Seit Beginn der Pandemie gab es laut LUA 3352 laborbestätigte Corona-Fälle in Speyer. Bei den 45 Fällen, die in der vergangenen Woche gemeldet wurden, nimmt die Anzahl der Fälle mit steigendem Alter ab. Die meisten sind bei den Unter-20-Jährigen mit einem Inzidenzwert von 120,6 verzeichnet. In der Altersgruppe von 20 bis 59 Jahren liegt der Inzidenzwert bei 107. Der geringste Inzidenzwert ist für die Über-60-Jährigen ausgeweisen (38,9).