Die Speyerer Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) erwartet für Ende dieser Woche die neue, mittlerweile 23. Corona-Bekämpfungsverordnung des Landes Rheinland-Pfalz und erhofft sich darin Details zum Thema Großveranstaltungen. In der aktuell gültigen Landesverordnung sind volksfestähnliche Veranstaltungen untersagt. Medienberichten zufolge wolle das Land in diesem Punkt einen eigenen Weg gehen und grundlegende Rahmenbedingungen für Großveranstaltungen in Innenräumen und draußen festlegen – anhand von Impfquote, Inzidenz, Test- und Maskenpflicht. „Wir sind sehr gespannt auf die Rahmenbedingungen“, sagte Seiler am Freitag bei einem Pressegespäch. Für den Sommer wolle sie optimistisch bleiben „und schauen, was noch geht“. Ob etwa die Kaisertafel, die für 6. bis 8. August geplant ist, in diesem Jahr stattfindet, ist derzeit noch unklar. Auch für das Altstadtfest, das für das zweite Septemberwochenende geplant ist, ist noch keine Entscheidung mitgeteilt.