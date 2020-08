Die Zahlen steigen weiter: Nach einem neuen Fall von Coronavirus-Infektion am Mittwoch hat die Stadtverwaltung am Donnerstag drei neue Fälle gemeldet. Die Anzahl bestätigter Fälle von Sars-CoV-2-Infektionen in der Stadt Speyer lag demnach am Donnerstag – Stand 15.30 Uhr – bei 126. Davon gelten 113 Personen als bereits genesen. 39 Personen waren am Donnerstag in Quarantäne. Zwei Speyerer sind im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung bisher gestorben. Die Zahlen stammen vom zuständigen Gesundheitsamt des Rhein-Pfalz-Kreises in Ludwigshafen. Nach Angaben der Sprecherin der Stadt Speyer, Lisa Eschenbach, wurden am Mittwoch zwischen 16 und 21 Uhr im Abstrichzentrum 96 Reiserückkehrer getestet. Das DRK habe wegen des hohen Bedarfs die Abläufe vor Ort optimiert und gestrafft, sodass nun im gleichen Zeitraum mehr Termine vergeben werden könnten. Pro Stunde können nun 20 Personen getestet werden. Terminvereinbarungen über die DRK-Hotline-Nummern 06323 600212 und 06232 600214 möglich. Sie sind von Montag bis Freitag, 9 bis 14 Uhr, erreichbar.