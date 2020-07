Bei 114 verharrte am Mittwoch die Anzahl der bestätigten Infektionsfälle mit dem neuartigen Coronavirus in der Stadt. Damit waren die offiziellen Fallzahlen für Speyer am zweiten Tag in Folge nicht gestiegen. Zuletzt hatte die Stadt am Montag drei neue positive Corona-Testergebnisse gemeldet. Als bereits genesen gelten laut Stadtverwaltung 106 Personen. In Quarantäne befanden sich am Mittwoch 30 Speyerer, sieben mehr als am Vortag. Seit Ausbruch der Pandemie sind zwei Speyerer mit oder an der von dem Virus hervorgerufenen Lungenkrankheit Covid-19 gestorben.