Im Gegensatz zu Schul- müssen sich Kindergartenkinder in der Einrichtung nicht verbindlich auf Corona testen lassen. Die Stadt Speyer sieht aber einen erhöhten Bedarf an Schutzmaßnahmen und macht ein freiwilliges Angebot.

Lolli-Schnelltests in den zwölf Kitas in Trägerschaft der Stadt soll deren Kooperation mit der Erlich- und Cura-Apotheke bieten. Die Testungen für Kinder dieser Einrichtungen seien kostenlos und würden nur nach vorherigem Einverständnis der Eltern zunächst einmal pro Woche durch geschulte Mitarbeiter der Apotheken durchgeführt. Begonnen wurde damit am Mittwoch. „Aktuell haben rund 185 Familien ihr Einverständnis für die freiwillige Testung erklärt“, meldet die Stadt. Der Arbeitgeber halte auch sein Angebot für Kita-Mitarbeiter aufrecht, sich regelmäßig testen zu lassen.