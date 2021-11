16 Neuinfektionen mit dem Coronavirus haben am Donnerstag in Speyer zu einer Sieben-Tage-Inzidenz von 159,6 geführt. Auch ein weiterer, der 95. Todesfall, ist in der Liste des Landesuntersuchungsamts aufgeführt. Wenngleich die lokale Inzidenz im Bundesvergleich eher unauffällig ist, ist sie hoch – „besorgniserregend hoch“, so die Einordnung der Stadtverwaltung auf Anfrage. Die Stadt sehe Handlungsbedarf vor allem im Bereich des Impfens. „Leider reichen die bestehenden Angebote offenbar nicht aus“, so eine Sprecherin. Aktuell liefen deshalb Gespräche mit örtlichen Partnern, „um ein niedrigschwelliges Impfangebot für die Menschen vor Ort zu schaffen“. Sie seien aber noch in einer sehr frühen Phase, voraussichtlich könne erst kommende Woche Näheres gesagt werden. Impfbusse des Landes kommen unabhängig davon am 13. November auf den Heinrich-Lang-Platz und am 18. November auf den Berliner Platz.

Impfbus kommt

Es gebe auf Stadt-Seite auch Überlegungen, „welche Maßnahmen ergriffen werden könnten, sollte sich die Lage weiter zuspitzen“, teilt die Sprecherin mit. Hier sei die Kommune jedoch von den Vorgaben des Bundes und der Länder abhängig, die nächste Woche gemeinsam tagen wollten. Der CDU-Landtagsabgeordnete Michael Wagner aus Speyer forderte eine Wiedereröffnung der Impfzentren.

Das Angebot an Schnelltestzentren reicht nach Einschätzung der Verwaltung in Speyer derzeit aus. In Zusammenarbeit mit der Stadt bieten Hilfsorganisationen in der Jugendförderung, im ehemaligen Stiftungskrankenhaus und im Bruder-Konrad-Haus regelmäßige Öffnungszeiten an (www.speyer.de/schnelltests). Auch hier gibt es aber einen Vorbehalt: „Sollten die Tests tatsächlich wieder kostenlos werden, muss beobachtet werden, wie sich die Nachfrage entwickelt und dann gegebenenfalls kurzfristig nachgesteuert werden.“