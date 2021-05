Die Anzahl der Neuinfektionen in Speyer nimmt weiter ab. Die sinkende Sieben-Tage-Inzidenz macht den Weg für Lockerungen der Corona-Maßnahmen bereits ab nächster Woche frei. Die Oberbürgermeisterin betont aber: Die Pandemie ist noch lange nicht vorbei. Besonders zwei Aspekte sieht sie kritisch.

Der Sommer wird Entspannung beim Infektionsgeschehen bringen, da ist sich die Speyerer Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) am Freitagmorgen bei einem Pressegespräch sicher. Das habe die Erfahrung aus dem vergangenen Jahr gezeigt. „Aber der Herbst wird kommen und ich möchte nicht noch mal so etwas wie im vergangenen Jahr erleben“, mahnt die Stadtchefin. Die Impfungen seien noch nicht weit genug vorangeschritten. Gleichzeitig sei die Testpflicht für Geimpfte und Genesene zu schnell aufgehoben worden. „Das hätten wir anders gehandhabt“, kritisiert Seiler die Vorgabe vom Land und betont noch einmal: Der Stadt als Kommune seien mittlerweile die Hände gebunden.

Das Infektionsgeschehen in der Domstadt sei nach wie vor diffus. Acht Neuinfektionen hat das Landesuntersuchungsamt von Donnerstag auf Freitag gemeldet. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt damit bei 93 und den zweiten Tag infolge unter der kritischen Marke von 100, die für weitere Lockerungen maßgeblich ist. Auffällige Infektionscluster gibt es laut Klaus-Peter Wresch, dem medizinischen Berater der Stadt, aktuell nicht. Die Infektionen, die festgestellt werden, seien auf Ansteckungen in Familien, im Freundeskreis und am Arbeitsplatz zurückzuführen.

Südafrikanische Variante festgestellt

In der vergangenen Woche wurde zudem erstmals ein Speyerer positiv auf eine Infektion mit der südafrikanischen Virusvariante getestet, nachdem es bereits vor Kurzem einen solchen Einzelfall in Schifferstadt gegeben hatte. „Dabei handelt es sich um eine besorgniserregende Variante, weil der Impfschutz bei ihr nicht so effektiv ist“, betonte Wresch am Freitag. Sie sei jedoch nicht ansteckender als die britische Mutation, die mittlerweile für fast alle Ansteckungen in der Domstadt verantwortlich sei. In der vergangenen Woche sei die Positivrate in Speyer noch immer fast doppelt so hoch gewesen wie vom Robert-Koch-Institut bundesweit ausgewiesen. Wresch betont: „Bereits kleine Cluster können in einer Stadt wie Speyer die Inzidenz stark nach oben treiben und für erneute Maßnahmenverschärfungen sorgen. Das Problem wird uns auch weiterhin begleiten.“

Testen ist wichtig

Problematisch ist aus seiner Sicht auch, dass die Testpflicht für Geimpfte und Genesene vom Land bereits jetzt gelockert wurde. „Auch sie können sich noch mal mit Corona infizieren und die Ansteckung weitergeben.“ Das hätten Befunde aus Speyer und sein eigener – Wresch hatte sich vor Kurzem trotz abgeschlossener Schutzimpfung infiziert – gezeigt. „Die Viruslast bei Geimpften und Genesenen ist so hoch wie bei anderen Infizierten.“ Ohne regelmäßige Tests könnten diese Personen unwissentlich weitere Menschen anstecken. Laut Seiler biete die Stadt deshalb weiterhin kostenlose PCR-Tests zum Ende der Quarantäne in der Halle 101 an. 217 Speyerer gelten als aktuell infiziert.

Vorantreiben will Seiler deshalb auch die Impfkampagne in der Stadthalle: „Wir wollen auf Volllast fahren.“ Weitere 1490 Impfdosen konnten in der vergangenen Woche dort verabreicht werden. Damit sind Stand Freitag 18.130 Speyerer mindestens einmal im Impfzentrum oder von mobilen Teams geimpft worden – Impfungen bei Haus- und Fachärzten nicht mitgezählt.