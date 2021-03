Auf 98,9 ist die Sieben-Tage-Inzidenz für die Stadt Speyer am Sonntag gestiegen. 22 Neuinfektionen mit dem Coronavirus wurden an diesem Tag gemeldet, wie das Landesuntersuchungsamt mitgeteilt hat. Unklar war zunächst, wann die weiteren Infektionsfälle, von denen die Stadt am Samstag nach Reihentestungen erfuhr, in der Statistik auftauchen werden.

Nach Auskunft von Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) ist wohl erst später damit zu rechnen, dass die im Obdachlosenheim im Schlangenwühl neun positiv ausgefallenen Tests von 49 insgesamt in die Zahlensammlung Eingang finden. Gut ist dagegen: 13 Tests in der Kita Wola und 33 im Spielhaus Sara Lehmann seien alle negativ ausgefallen. Allerdings droht der Stadt bei der Meldung weiterer Neuinfektionen in den nächsten Tagen das Überschreiten der bisher für Lockerungen des Lock- und des Shutdowns maßgeblichen Sieben-Tage-Inzidenz von 100.

