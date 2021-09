Für Speyer sind am Donnerstag acht neue Corona-Fälle vom Landesuntersuchungsamt Rheinland-Pfalz (LUA) gemeldet worden. 304 Personen gelten zur Zeit als infiziert. Die Sieben- Tage-Inzidenz bei den Neuinfektionen ist nun schon drei Tage in Folge mit einem Wert von 82,8 konstant geblieben. Seit Beginn des Ausbruchs sind 2927 Speyererinnen und Speyerer nachweislich von Covid- 19 genesen. Von den 42 Fällen, die vergangene Woche neu gemeldet wurden, sind die meisten bei den Unter-20-Jährigen verzeichnet, die wenigsten dagegen bei den Menschen, die 60 Jahre oder älter sind. Laut Angaben des LUA gilt in Speyer weiterhin Warnstufe eins.