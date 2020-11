19 neue Corona-Fälle hat das Landesuntersuchungsamt (LUA) am Mittwoch für Speyer registriert. Die Anzahl der nachgewiesenen Infektionen seit Pandemieausbruch liegt nun bei 745. Davon gelten 276 Personen als bereits genesen. Die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner lag am Mittwoch bei 365,9 und ist weiterhin der höchste Wert im rheinland-pfälzischen Vergleich. Stadtverwaltung und Gesundheitsamt sehen Corona-Ausbrüche in zwei Speyerer Seniorenheimen als einen wesentlichen Grund für die hohen Fallzahlen in der Domstadt an.