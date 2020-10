Sieben neue bestätigte Coronavirus-Infektionen wies die Statistik des auch für Speyer zuständigen Gesundheitsamtes des Rhein-Pfalz-Kreises für die Domstadt am Montag aus. Nähere Informationen zu den Neu-Infizierten habe das Gesundheitsamt der Stadtverwaltung nicht mitgeteilt, sagte Stadt-Sprecherin Lisa Eschenbach auf Nachfrage. Die Anzahl der gemeldeten Fälle der vergangenen sieben Tage pro 100.000 Einwohner lag am Montag bei 18. Seit Beginn der Pandemie haben sich 186 Speyerer nachweislich mit dem Coronavirus infiziert. Als bereits genesen gelten nach Angaben der Stadt 162 Personen, sodass es in Speyer rein rechnerisch derzeit 24 aktive Fälle gibt. Bisher sind zwei Speyerer im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung gestorben. 60 Personen befanden sich laut Stadtverwaltung am Montag in Quarantäne.