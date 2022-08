Die 20.000er-Marke kommt immer näher: Mit weiteren 26 bestätigten Corona-Fällen, die das Landesuntersuchungsamt (LUA) am Freitag für Speyer mitgeteilt hat, ist die Gesamtzahl für die Stadt auf 19.620 gestiegen. Unverändert ist die Anzahl der Todesfälle durch das oder mit dem Coronavirus: 122. Leicht gestiegen ist die Sieben-Tage-Inzidenz: von 205 am Donnerstag auf 222,7 am Freitag – immer noch eine der niedrigsten im Land.