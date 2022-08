Das Landesuntersuchungsamt (LUA) hat am Montag 38 weitere bestätigte Corona-Fälle für Speyer gemeldet, die über das Wochenende hinzugekommen sind. Damit hat es seit Beginn der Pandemie nachweislich 19.518 Fälle in der Domstadt gegeben. Die aktuelle Inzidenz liegt laut LUA bei 291,7 (Freitag: 356,7). Der landesweite Durchschnitt liegt bei 357,3. Das mit Abstand größte Infektionsgeschehen in Speyer ist nach wie vor in der Altersgruppe der 20- bis 59-Jährigen. Dort liegt die Inzidenz bei 427,8.