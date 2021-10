Das Landesuntersuchungsamt (LUA) hat am Montag fünf weitere bestätigte Corona-Fälle für die Stadt Speyer gemeldet. Damit steigt der Inzidenzwert bei den Neuinfektionen im Vergleich zu Sonntag (70,9) auf nun 78,8. Als aktuell infiziert gelten 323 Personen aus der Domstadt. Weitere Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 wurden nicht gemeldet. Die Hospitalisierungs-Inzidenz gibt das LUA für den Bereich der Domstadt mit 1,9 an. Der Anteil der Covid-19-Patienten auf den Intensivstationen beläuft sich auf 3,67 Prozent. Damit gilt für die Domstadt weiterhin Warnstufe eins. Eine Statistik des Robert-Koch-Instituts (RKI) zeigt, dass sich in den vergangenen sieben Tagen vor allem Kinder zwischen fünf und 14 Jahren mit dem Coronavirus infiziert haben. In dieser Altersgruppe liegt der Inzidenzwert bei 136,3. Sechs neue Fälle sind in der vergangenen Woche in die Speyerer RKI-Statistik eingeflossen.