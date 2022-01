Das Landesuntersuchungsamt (LUA) hat am Montag 109 weitere bestätigte Corona-Neuinfektionen für die Stadt Speyer gemeldet. Damit haben sich seit Beginn der Pandemie nachweislich 7113 Speyerer und Speyererinnen mit Sars-CoV-2 infiziert – also rund jeder siebte Einwohner der Domstadt. Den Inzidenzwert gab das LUA am Montag mit 788,3 an. Damit liegt Speyer im landesweiten Vergleich im hinteren Drittel. Der landesweite Durchschnitt liegt aktuell bei 894,6. In Speyer gelten aktuell 1345 als infiziert. 108 Personen sind bislang im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben. Besonders viele Neuinfektionen gibt es nach wie vor in der Gruppe der Unter-20-Jährigen. Hier liegt der Inzidenzwert bei 1239,3. Bei den 20- bis 59-Jährigen liegt er bei 996,9, bei den Über-60-Jährigen bei 168,4.