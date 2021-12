Das Landesuntersuchungsamt (LUA) hat am Wochenende 32 weitere bestätigte Corona-Fälle für Speyer gemeldet, davon 18 am Samstag und 14 am Sonntag. Der Inzidenzwert bei den Neuinfektion liegt damit bei 352,8. Er fällt seit 6. Dezember, als er noch bei 634,6 lag, kontinuierlich und lag zuletzt am 22. November auf vergleichbarem Niveau.