Das Landesuntersuchungsamt (LUA) hat am Donnerstag zehn weitere bestätigte Corona-Fälle für die Stadt Speyer gemeldet. Damit hat es seit Beginn der Pandemie nachweislich 18.526 Fälle in der Domstadt gegeben. Der aktuelle Inzidenzwert liegt laut LUA bei 774,5 und damit deutlich unter dem Vortagswert von 957,8. Mit einem Wert von 1050,4 fällt das Infektionsgeschehen in der Gruppe der 20- bis 59-Jährigen in Speyer am stärksten aus.