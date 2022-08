Das Landesuntersuchungsamt (LUA) hat am Donnerstag 39 weitere bestätigte Corona-Fälle für Speyer gemeldet. Damit liegt der aktuelle Inzidenzwert bei 396,1 (Vortag: 390,2). Seit Beginn der Pandemie hat es in der Domstadt nachweislich 19.455 Fälle gegeben. Am stärksten ausgeprägt ist das Infektionsgeschehen in der Gruppe der 20- bis 59-Jährigen mit einer Inzidenz von 534,8. Bei den Über-60-Jährigen liegt der Wert laut LUA bei 278,4, bei den Unter-20-Jährigen bei 197,4.