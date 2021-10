Sechs bestätigte Corona-Fälle aus Speyer hat das Landesuntersuchungsamt (LUA) am Mittwoch gemeldet. Die 7-Tages-Inzidenz bei den Neuinfektionen in der Domstadt erhöht sich damit wieder leicht auf jetzt 74,9. Am Vortag lag sie bei 69. Die Hospitalisierungsrate wird für das Versorgungsgebiet Rheinpfalz mit 1,9 angegeben und liegt damit leicht über der Rate vom Dienstag (1,8). Auch der Anteil der Covid-19-Patienten auf den Intensivstationen in Rheinland-Pfalz steigt leicht auf 3,67 Prozent. Es gilt weiterhin die niedgriste Warnstufe eins. Derweil haben Ärzte von mehr als einem Dutzend Kliniken, darunter dem Diakonissen-Stiftungs- und dem St.-Vincentius-Krankenhaus, einen gemeinsamen Appell gestartet, sich gegen das Coronavirus impfen zu lassen.