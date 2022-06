Das Landesuntersuchungsamt (LUA) hat am Dienstag 36 Corona-Fälle für Speyer gemeldet. Damit hat es seit Beginn der Pandemie 16.595 Fälle in der Domstadt gegeben. Der aktuelle Inzidenzwert liegt bei 151,8 und damit unter dem landesweiten Durchschnitt von 225,7. Für die Gruppe der 20- bis 59-Jährigen gibt das LUA den Inzidenzwert mit 187,2 an. Bei den Unter-20-Jährigen liegt er bei 175,5 und bei den Über-60-Jährigen bei 77,7.