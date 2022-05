Das Landesuntersuchungsamt (LUA) hat am Dienstag 26 weitere bestätigte Corona-Fälle für Speyer gemeldet. Damit hat es in der Domstadt seit Beginn der Pandemie nachweislich 16.496 Corona-Fälle gegeben. 436 Personen in der Domstadt gelten aktuell als infiziert. Der Inzidenzwert ist im Vergleich zum Vortag (84,7) gestiegen und liegt laut LUA nun bei 120,2. Der landesweite Durchschnitt liegt bei 174,4. Am größten ist das Infektionsgeschehen bei den Unter-20-Jährigen mit einer Inzidenz von 153,5. Mit 45,3 fällt die Inzidenz bei den Über-60-Jährigen deutlich niedriger aus.