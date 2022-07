Die Sieben-Tage-Inzidenz für Neuinfektionen mit dem Coronavirus ist über das Wochenende für die Stadt Speyer über die 900er-Marke gestiegen. Sie lag am Montag bei einem Wert von 912,5, wie das Landesuntersuchungsamt mitteilt. Am Freitag hatte sie bei 843,5 gelegen. Seither sind 134 weitere PCR-bestätigte Fälle in die Statistik eingegangen. Die bis Anfang Juli lange unter dem Landesmittel liegende Inzidenz hat dieses inzwischen übertroffen. Es lag am Montag bei 749,2. Die in Speyer am stärksten betroffene Altersgruppe sind die 20- bis 59-Jährigen. Inzidenz: 1260,5.