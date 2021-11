Die Sieben-Tage-Inzidenz der Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Speyer ist erstmals seit einigen Tagen wieder gesunken. Mit 244,3 liegt sie aber weiter über der landesweiten Inzidenz der Neuinfektionen in Rheinland-Pfalz (193,5). Elf neue Corona-Fälle hat das Landesuntersuchungsamt für die Domstadt am Donnerstag gemeldet. Damit haben sich seit Ausbruch der Pandemie nachweislich 3954 Speyerer mit dem Coronavirus infiziert. 6,49 Prozent der Intensivbetten in Rheinland-Pfalz sind mit Covid-19-Patienten belegt. Damit gilt für diesen Leitindikator die Warnstufe zwei. Am höchsten ist die Sieben-Tage-Inzidenz der Infektionen in Speyer mit 590,64 in der Altersgruppe der Fünf- bis 14-Jährigen.