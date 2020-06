Um zwei ist seit Freitag die Anzahl der nachgewiesenen Ansteckungen mit dem neuartigen Coronavirus in Speyer gestiegen: Am Montag meldete die Stadtverwaltung den 93. Fall. Damit hält der seit Tagen ungebrochene Aufwärtstrend weiterhin an. 85 der 93 Menschen gelten als bereits genesen. In Quarantäne befanden sich am Montag laut Stadt 52 Personen. Seit Ausbruch der Pandemie sind zwei Speyerer im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung gestorben.