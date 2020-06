Die Anzahl der nachgewiesenen Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus ist in Speyer erneut leicht angestiegen: Laut dem auch für die Stadt zuständigen Gesundheitsamt des Rhein-Pfalz-Kreises gibt es – Stand Mittwoch, 15 Uhr – insgesamt 90 Fälle, einen mehr als am Vortag. Von den Infizierten gelten 84 Menschen als wieder genesen. Seit Ausbruch der Pandemie sind zwei Speyerer im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben. 44 Speyerer befinden sich nach Angaben der Stadt in Quarantäne. „Die neu hinzugekommene infizierte Person hatte sechs Kontaktpersonen der Kategorie 1, weshalb die Zahl der Personen in Quarantäne um sechs Personen gestiegen ist“, erläutert Jennifer Braun, Persönliche Referentin von Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD), den Anstieg der Quarantänefälle im Vergleich zum Vortag.

Im Rhein-Pfalz-Kreis haben sich 248 Menschen nachweislich mit dem Coronavirus infiziert. Die Zahlen vom Mittwoch zeigen zwei Fälle mehr als am Dienstag. 228 Menschen gelten als wieder genesen.