Die Anzahl der bestätigten Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus ist in Speyer wieder leicht angestiegen: Am Donnerstag meldete die Stadt den 98. Fall. Am Tag zuvor war es noch eine Person weniger gewesen. Von den 98 gelten 87 Menschen als bereits genesen. In Quarantäne befanden sich am Donnerstag 23 Speyerer. Seit Ausbruch der Pandemie sind zwei Menschen aus Speyer im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung gestorben.

