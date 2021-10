Der Inzidenzwert bei den Neuinfektionen in Speyer lag am Freitagnachmittag laut Landesuntersuchungsamt (LUA) bei 67. Aktuell gelten 317 Personen in der Domstadt als infiziert. Sechs weitere bestätigte Corona-Fälle sind am Freitag in die Speyerer Statistik eingeflossen. Von den 44 Fällen, die in der vergangenen Woche gemeldet wurden, sind die meisten bei den 12 bis 19-Jährigen verzeichnet worden. Der Inzidenzwert in dieser Altersgruppe liegt bei 134,5. Bei den Über-60-Jährigen ist er mit 32,4 am niedrigsten. Eine Person aus Speyer musste in den vergangenen sieben Tagen laut LUA ins Krankenhaus eingeliefert werden. Im vergangenen Monat sind zwei über 60 Jahre alte Personen aus Speyer im Zusammenhang mit Covid-19 verstorben.