Sogenannte Lolli-Tests, die eine Infektion mit dem Coronavirus nachweisen können, bietet das Institut für intermediale Kunst und Bildung (IIKB) an zwei Standorten in Speyer an. Mitte Mai soll voraussichtlich ein dritter dazukommen.

Corona-Schnelltests können nicht nur für Kinder unangenehm sein, haben Dorothea Kunze und Frank Fröhlich vom IIKB festgestellt und sich deshalb nach Alternativen umgeschaut. Zunächst gab es die sogenannten „Lolli-Tests“ nur für die Mitarbeiter und Kunden. Mittlerweile bietet das IIKB solche Schnelltests für alle in der Praxis in der Allerheiligenstraße 6a und im Lokal „Rentschlers“ am Rheinufer an.

Wer sich testen lassen will, lutscht einige Sekunden lang an einem Tupfer – wie an einem Lolli. „Das ist alles“, sagt Fröhlich. Nach 15 Minuten liege das Testergebnis vor, das per E-Mail an die Getesteten oder als Ausdruck auf Papier bescheinigt werde. Es ist 24 Stunden lang gültig und kann etwa für den Besuch in Geschäften verwendet werden. Jeder, der seinen Wohnsitz in Deutschland hat, kann sich beim IIKB testen lassen. Als Nachweis dient der Personalausweis. Damit es im Testzentrum schnell geht, kann der Fragebogen vorab von der Webseite www.iikb.eu heruntergeladen werden.

In etwa zwei bis drei Wochen soll laut Fröhlich auch eine digitale Struktur etabliert sein. „Dann können Termine über die Homepage vereinbart werden und man checkt mit einem QR-Code ein.“ Das vermeide Warteschlagen. Voraussichtlich Mitte Mai soll dann ein drittes Lolli-Testzentrum auf dem Media-Markt-Parkplatz in Betrieb gehen, das montags bis samstags von 8 bis 18 Uhr geöffnet haben soll.

Termine

Schnelltestzentrum Allerheiligenstraße: Termine nur nach Vereinbarung unter Telefon 06232 9906911.