31 Neuinfektionen mit dem Coronavirus meldete das Landesuntersuchungsamt (LUA) am Freitag für die Stadt Speyer. Die Sieben-Tage-Inzidenz der Neuinfektionen in der Domstadt steigt von 159,6 auf 179,3. Am höchsten ist die Inzidenz der Neuinfektionen in Speyer mit 340,75 in der Altersgruppe der Fünf- bis 14-Jährigen. Ein neuer Todesfall in Speyer in Zusammenhang mit dem Coronavirus kam nicht hinzu. 3186 Speyerer haben sich bisher mit dem Virus infiziert. 5,86 Prozent der Intensivbetten in Rheinland-Pfalz sind mit Covid-19-Patienten belegt. Da die kritische Marke von sechs Prozent für diesen Leitindikator noch nicht erreicht ist, bleibt es bei Warnstufe eins. Bei den vom rheinland-pfälzischen Gesundheitsministerium angegebenen Impfquoten der Bevölkerung steht Speyer mit 81,42 Prozent landesweit am besten da. Dieser hohe Wert erklärt sich auch dadurch, dass zur Berechnung alle in Speyer geimpften Personen unabhängig von ihrem Wohnort einberechnet und ins Verhältnis zur Speyerer Einwohnerzahl gesetzt wurden. Besonders bei den großen Impfaktionen des Mediziners Gerald Haupt in der Auestraße wurden viele Personen geimpft, die nicht aus Speyer kommen. Einen größeren Ausbruch habe es nicht gegeben, teilt die Stadtverwaltung auf Anfrage mit. Es gebe zwar viele Fälle an Schulen und Kitas in der Stadt. Diese seien allerdings über die Einrichtungen verteilt.