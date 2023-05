Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Der Elternausschuss der Speyerer Kita Villa Kunterbunt will alles dafür tun, um das Corona-Infektionsrisiko in der Einrichtung so niedrig wie möglich zu halten. Seit 5. Juli sind sogenannte gepoolte Lolli-PCR-Tests im Einsatz. Unklar ist jedoch, wie lange noch.

Der Test ist simpel: Stäbchen auspacken, 30 Sekunden im Mund drehen und dann in einen Sammelpool werfen, der zur Untersuchung ins Labor nach Heidelberg gebracht wird. Ob die Abstriche positiv auf das