Das Landesuntersuchungsamt (LUA) hat am Freitag 40 weitere bestätigte Corona-Fälle sowie zwei weitere Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 für die Stadt Speyer gemeldet. Für die Landeserstaufnahmeeinrichtung AfA in Speyer-Nord hat Katja Scülfort am Freitag elf aktive Corona-Fälle bestätigt, die laut der Stellvertretenden Leiterin alle zwischen 3. und 5. Januar bei Neuankömmlingen registriert wurden. Neuankömmlinge begeben sich laut Scülfort immer sofort in Quarantäne und werden dort auf eine Infektion mit dem Coronavirus getestet. Fällt der Test positiv aus, müssen die Betroffenen in Isolation. Von den elf infizierten Bewohnern sind die meisten laut Scülfort symptomlos. Wenige zeigten leichte Erkältungssymptome. Seit Beginn der Pandemie haben sich nachweislich 5718 Speyerer und Speyererinnen mit dem Coronavirus infiziert. 477 gelten laut LUA aktuell als infiziert. Der Inzidenzwert für Speyer liegt bei 285,8 und damit weiterhin leicht unter dem rheinland-pfälzischen Durchschnitt von 289,7.