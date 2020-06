89 nachgewiesene Fälle von Corona-Infektionen gibt es – Stand Dienstag – in Speyer. Das ist ein Fall mehr als am Montag. Insgesamt wurden in den vergangenen sieben Tag vier neue Fälle gemeldet. Laut Jennifer Braun, Persönliche Referentin von Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD), befindet sich darunter ein Reiserückkehrer. Der neue Fall vom Dienstag betreffe eine Kontaktperson des Rückkehrers. Der gesamte Hausstand sei in Quarantäne. Das erkläre den Anstieg der Anzahl von Personen in häuslicher Isolation von 34 am Montag auf 39 am Dienstag. Von den 89 Corona-Infizierten gelten 84 als wieder genesen.