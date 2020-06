94 Speyerer Bürger mit bestätigten Coronavirus-Infektionen gab es bisher. Die Fallzahl ist am Dienstag (Stand: 15 Uhr) gegenüber Montag um eins gestiegen. Innerhalb einer Woche gab es mit sechs Neuinfektionen mehr als in anderen Teilen der Pfalz. Eine gemeinsame Ursache oder ein Zusammenhang der Fälle ist der Stadt nicht bekannt. 85 Personen seien bereits genesen, 28 in Quarantäne.