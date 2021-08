Das Landesuntersuchungsamt (LUA) hat am Wochenende einen weiteren bestätigten Corona-Fall für Speyer gemeldet. Damit liegt der aktuelle Inzidenzwert für die Domstadt laut LUA bei 9,9. Seit Beginn der Pandemie haben sich nachweislich 2898 Bürgerinnen und Bürger mit dem Erreger Sars-CoV-2 infiziert. 19 von ihnen gelten als aktive Fälle. 85 Personen aus Speyer sind im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben. Infiziert haben sich in den vergangenen sieben Tagen in Speyer laut einer Statistik des Robert-Koch-Instituts ausschließlich Personen zwischen 15 und 34 Jahren.