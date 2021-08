Das Gesundheitsamt des Rhein-Pfalz-Kreises, das auch für die Städte Speyer, Ludwigshafen und Frankenthal zuständig ist, hat am Donnerstag einen weiteren Todesfall aus Speyer im Zusammenhang mit dem Coronavirus gemeldet. Es ist damit der 86. in der Domstadt seit Beginn der Pandemie. Dem Landesuntersuchungsamt (LUA) zufolge wurden zudem von Mittwoch auf Donnerstag acht weitere bestätigte Corona-Fälle für die Stadt Speyer gemeldet. 48 Personen gelten als aktuell infiziert. Der Sieben-Tage-Inzidenzwert für die Domstadt liegt damit nun bei 61,3. Am Mittwoch hatte er noch bei 51,5 gelegen.