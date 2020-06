Einen leichten Anstieg der Corona-Fallzahlen meldete die Stadtverwaltung am Montag. Demnach gibt es in Speyer 88 bestätigte Infektionen mit dem Virus, das ist ein Fall mehr als am Freitag. Von den Infizierten gelten 84 als genesen, 34 Menschen befinden sich aktuell in Quarantäne. Ins Abstrichzentrum in der Halle 101 kamen in der vergangenen Woche im Schnitt zwölf Personen pro Tag, teilt Stadt-Sprecherin Lisa Eschenbach auf Anfrage mit. „Allerdings variiert das von Tag zu Tag sehr. Während vergangenen Samstag beispielsweise nur eine Person da war, waren es am 3. Juni insgesamt 21.“ Das Zentrum ist montags bis samstags von 16 bis 18 Uhr geöffnet.

Zwei Patienten im „Vincenz“, einer am „Diak“

Im Sankt-Vincentius-Krankenhaus befinden sich derzeit zwei an Covid-19 erkrankte Patienten, teilt Verwaltungsdirektor Bernhard Fischer auf Anfrage mit. Ein Patient wird auf der Intensivstation beatmet. Fischer weist darauf hin, dass das grundsätzliche Besuchsverbot im Krankenhaus „bis auf weiteres“ bestehen bleibt. Damit sollten Patienten und Mitarbeiter vor Infektionen geschützt werden, die vor allem durch „asymptomatische Besucher“ ins Haus gebracht werden könnten, so Fischer. Ausnahmen vom Besuchsverbot gebe es für Angehörige von Schwerstkranken, Sterbenden sowie von Patienten, die besonders lange im Haus behandelt werden müssten.

Im Diakonissen-Stiftungs-Krankenhaus wird laut Sprecherin Barbara Fresenius ein Covid-19-Patient beatmet. Drei Verdachtsfälle werden versorgt, die allerdings nicht beatmet werden müssen. „Ferner werden auf der Covid-Infektionsstation fünf Verdachtsfälle beobachtet und behandelt“, so Fresenius.