Nach tagelangem Stillstand bei den Infektionszahlen hat die Stadt Speyer am Mittwoch einen neuen Fall gemeldet. Demnach haben sich seit Ausbruch der Pandemie nachweislich 116 Personen mit dem neuartigen Coronavirus angesteckt. Als bereits genesen gelten 110 von ihnen. Nach wie vor sind bisher zwei Speyerer im Zusammenhang mit einer SARS-CoV-2-Infektion gestorben. 13 Personen befanden sich am Mittwoch nach Angaben der Stadtverwaltung in Quarantäne. Zu dem neuen Infektionsfall sei der Stadtverwaltung nichts Näheres bekannt, teilte Sprecherin Lisa Eschenbach auf Anfrage mit.