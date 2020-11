Das Landratsamt des Rhein-Neckar-Kreises hat auch am Wochenende über Neuinfektionen mit dem Coronavirus und über damit in Zusammenhang stehende Todesfälle informiert. Den Angaben zufolge sind im Rhein-Neckar-Kreis von Freitag auf Samstag drei weitere Todesopfer hinzugekommen, womit die Gesamtzahl nun bei 67 liegt. Dieser Wert ist am Sonntag unverändert gewesen. In Heidelberg ist die Anzahl von Todesfällen mit zehn das Wochenende über konstant geblieben. Neuinfektionen im Kreis sind am Samstag 145 und am Sonntag 105 gemeldet worden. In Heidelberg wurden am Samstag 44 und am Sonntag zwölf neue Fälle registriert. Laut dem Landratsamt liegen die Sieben-Tage-Inzidenzen im Kreis bei 157 und in der Stadt bei 161 (Stand Sonntag). Aktive Fälle gibt es im Kreis derzeit 1020, in Heidelberg 299. An Wochenenden teilt die Behörde für einzelne Kreisgemeinden keine Zahlen mit.