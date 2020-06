Die Anzahl bestätigter Fälle von Coronavirus-Infektionen in der Stadt Speyer steigt weiter leicht an. Am Freitag meldete die Stadt (Stand 13 Uhr) 101 Infizierte (Vortag: 98). Davon bereits genesen sind nach Angaben der Verwaltung 87 Erkrankte. Unverändert ist weiterhin die Anzahl der Corona-Toten. Zwei Speyerer sind seit Ausbruch der Krankheit im Zusammenhang mit der Sars-CoV-2-Infektion gestorben. Am Freitag befanden sich 28 Menschen in der Stadt in Quarantäne.