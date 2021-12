Fragen und Antworten: Die Weihnachtstage stehen bevor und das Coronavirus wird keine Pause einlegen. Speyerer Experten erklären, wie man die Festtage sicherer begehen kann.

Wie kann ich möglichst sicher Weihnachten feiern?

Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) appellierte am Mittwoch in einer digitalen Pressekonferenz an alle Speyerer, den Familienkreis an Weihnachten so klein wie möglich zu halten. „Nutzen Sie die Testmöglichkeiten. Wir alle sind selbst in der Verantwortung und müssen mit Bedacht handeln.“ Cornelia Leszinski, Ärztliche Direktorin am St.-Vincentius-Krankenhaus in Speyer, berichtete am Mittwoch von drastisch zurückgehenden Zahlen bei den PCR-Testungen in dieser Woche in Speyer. Sie geht davon aus, dass die Dunkelziffer der nicht erkannten Corona-Infektionen gerade vor den Weihnachtsfeiertagen hoch sein wird, möglicherweise auch, weil sich Personen aus Angst vor Bestätigung einer Infektion bewusst nicht testen lassen wollten, um eine dann anstehende Quarantäne zu vermeiden. „Das Weihnachtsgeschenk wird vermutlich nächstes Jahr bezahlt“, sagte Leszinski mit Blick auf die aus ihrer Sicht zu spät greifenden Kontaktbeschränkungen, die Bund und Länder für 28. Dezember angekündigt haben.

Wo kann ich einen Schnelltest in Speyer machen?

Fast alle mit der Stadt Speyer kooperierenden Schnelltestzentren haben über die Weihnachtsfeiertage geöffnet. In der Seekatzstraße 5 bietet der Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) am Freitag, 24. Dezember, von 14 bis 16 Uhr nach Terminvereinbarung Abstriche an. Am 25. und 26. Dezember ist dort von 11 bis 14 Uhr geöffnet. EIne Terminvereinbarung ist möglich unter speyer.de/asb oder unter Telefon 06232 6959967.

Das Deutsche Rote Kreuz bietet am 24. Dezember von 10 bis 16 Uhr Schnelltests im ehemaligen „Stift“ in der Spitalgasse an. Am 25. und 26. Dezember ist dort von 10 bis 18 Uhr geöffnet. An Silvester und Neujahr sind Tests zwischen 10 und 16 Uhr beziehungsweise 10 und 18 Uhr möglich. Terminvereinbarung unter speyer.de/drk.

Der Malteser Hilfsdienst bietet von 24. bis 26. Dezember täglich von 9 bis 13 Uhr Schnelltests im Bruder-Konrad-Haus, Am Anger 4, an. Dort ist auch am 31. Dezember und 1. Januar geöffnet. Terminvereinbarungen sind unter speyer.de/malteser-nord möglich. Neben den Hilfsorganisationen bieten auch mit der Stadt Speyer kooperierende Apotheken Schnelltests an. Sie sind unter speyer.de/schnelltests gelistet. Weitere Testmöglichkeiten stehen unter corona.rlp.de/de/testen.

Wo kann ich in Speyer einen PCR-Test machen?

Neben den niedergelassenen Ärzten gibt es in Speyer drei Testzentren, in denen PCR-Tests möglich sind. Der ASB bietet die Abstriche „für anspruchsberechtigte Personen“ in der Jugendförderung in der Seekatzstraße an. Voraussetzung dafür ist etwa ein positiver Schnelltest. Für diese Personen ist der Test kostenlos, eine Terminvereinbarung ist möglich unter speyer.de/asb oder unter Telefon 06232 6959967.

Auch das DRK und das St.-Vincentius-Krankenhaus bieten für diese Personengruppe kostenlose PCR-Tests in der Spitalgasse an. Eine Terminbuchung beim DRK ist unter speyer.de/schnelltests möglich. Beim „Vincenz“ läuft sie über die Hotline 06232 133100.

Reiserückkehrer haben keinen Anspruch auf einen kostenlosen PCR-Test, können aber einen kostenpflichtigen beim „Vincenz“ und beim DRK machen. Anmeldungen erfolgen über die Hotline der Klinik, beim DRK per E-Mail an schnelltestzentrum@drk-speyer.de.