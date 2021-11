Das Landesuntersuchungsamt (LUA) hat am Mittwoch elf weitere bestätigte Corona-Neuinfektionen für die Stadt Speyer gemeldet. Damit haben sich seit Beginn der Pandemie nachweislich 3769 Bürgerinnen und Bürger mit dem Erreger Sars-CoV-2 infiziert. Der Inzidenzwert bei den Neuinfektionen liegt damit für Speyer weiterhin bei 183,3 – dem Wert von Dienstag. Laut einer Statistik des Robert-Koch-Institus haben sich in den vergangenen sieben Tagen 93 Speyerer und Speyererinnen mit dem Virus infiziert. Die meisten davon (33) kommen aus der Altersgruppe der 15- bis 34-Jährigen. 31 Infektionen wurden der Gruppe der 35- bis 59-Jährigen zugeordnet. Zwölf Infektionen hat es in diesem Zeitraum bei den 60- bis 79-Jährigen gegeben, 14 bei Kindern zwischen fünf und 14 Jahren. Drei Personen über 80 Jahre habe sich zudem mit dem Virus infiziert. Für die Neuinfektionen gilt für Speyer weiterhin Warnstufe zwei. Die anderen beiden Leitindikatoren, die aktuell noch in Warnstufe eins laufen, könnte jedoch bald folgen: Das LUA gab die Hospitalisierungsinzidenz für das Versorgungsgebiet um Speyer am Mittwoch mit 4,8 an. Ab einem Wert von 5 gilt Warnstufe zwei. Der Anteil der Covid-Patienten auf Intensivstationen lag am Mittwoch bei 5,62 Prozent. Ab einem Anteil von 6 Prozent gilt auch hier die nächsthöhere Warnstufe.