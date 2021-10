16 Neuinfektionen mit dem Coronavirus meldete das Landesuntersuchungsamt (LUA) am Mittwoch für Speyer. Damit haben sich seit Beginn der Pandemie nachweislich 3496 Speyererinnen und Speyer mit dem Virus infiziert. 3224 gelten als Genesen. 91 verstarben bisher an den Folgen der Viruserkrankung. Die 7-Tages-Inzidenz der Neuinfektionen steigt weiter und liegt jetzt bei 173,4. Damit hat Speyer den höchsten Inzidenzwert der Neuinfektionen in Rheinland-Pfalz. Auch die Hospitalisierungsrate steigt, liegt mit 2,6 aber weiter im Bereich der Warnstufe eins. Der Anteil der Intensivbetten in Rheinland-Pfalz, die mit Covid-19-Patienten belegt sind, steigt ebenfalls auf jetzt 3,48 Prozent. In Speyer gilt weiterhin Warnstufe eins.