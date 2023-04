Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Seit Anfang Oktober überwacht das Land Rheinland-Pfalz das Abwasser in 14 Kläranlagen, um Corona-Ausbrüche künftig besser erkennen zu können. Speyer ist eine der ausgewählten Städte, deren Abwasser unter die Lupe genommen wird. Die Stadtwerke erklären, wie oft untersucht wird und warum die Daten zunächst nicht öffentlich gemacht werden.

Am Dienstag, 4. Oktober, gab es eine Art Premiere in der Kläranlage Speyer. Es war der Tag, an dem erstmals eine Abwasserprobe abgeholt wurde, die auf Coronaviren untersucht