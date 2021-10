Einen weiteren Todesfall im Zusammenhang mit dem Coronavirus und 16 bestätigte Neuinfektionen hat das Landesuntersuchungsamt (LUA) am Freitag für Speyer gemeldet. Der Inzidenzwert der Neuinfektionen liegt damit aktuell bei 175,4 (Vortag: 171,4). Seit Beginn der Pandemie haben sich nachweislich 3628 Speyerer mit dem Virus infiziert, 93 sind gestorben. Als aktuell infiziert gelten 255 Personen in der Domstadt. Von den drei Leitindikatoren, die entscheidend für die Warnstufe sind, befindet sich einer in Stufe zwei (Inzidenz der Neuinfektionen). Da die anderen noch in Stufe eins liegen, gilt weiterhin Warnstufe eins.