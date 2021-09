Der Inzidenzwert der Corona-Neuinfektionen in Speyer ist mit 13 Neuinfektionen über das Wochenende gestiegen und liegt Stand Sonntag bei 98,5 (Vortag: 90,6). Zudem wurde ein am Samstag ein weiterer Todesfall gemeldet. Die Hospitalisierungsinzidenz im Versorgungsgebiet Rheinpfalz, zu dem unter anderem auch der Rhein-Pfalz-Kreis und der Bereich Germersheim gehören, ist am Samstag von 1,8 auf 1,7 am Sonntag gesunken. Der Anteil der Covid-Patienten auf den Intensivstationen im Land liegt bei 3,9 Prozent. Damit gilt für Speyer weiterhin Warnstufe 1.