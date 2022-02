85 Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Speyer hat das Landesuntersuchungsamt (LUA) am Montag gemeldet. 9659 Bürgerinnen und Bürger haben sich somit seit Beginn der Pandemie mit dem Erreger Sars-CoV-2 infiziert. Nach Angaben des LUA liegt der Sieben-Tage-Inzidenzwert derzeit bei 681,9 und somit unter der Landes-Inzidenz von 927,2. Am stärksten betroffen ist die Altersgruppe der 20- bis 59-Jährigen mit einem Wert von 798,3, vor den Unter-20-Jährigen mit einem Siebentageinzidenzwert von 734,8.