84 Neuinfektionen mit dem Coronavirus hat das Landesuntersuchungsamt (LUA) am Dienstag in Speyer gemeldet. Seit Beginn der Pandemie haben sich damit 9240 Speyererinnen und Speyerer nachweislich mit Sars-CoV-2 infiziert. Als derzeit infiziert gelten in der Domstadt 2044, als genesen demnach 7088 Personen. 108 Bürger sind seit Pandemiebeginn in Speyer an Corona verstorben. Die Sieben-Tage-Inzidenz in Speyer sinkt auf 796,2 (Vortag: 942). Über dem Durchschnitt liegt der Wert mit 987,1 bei den Unter-20-Jährigen, dicht gefolgt von den 20- bis 59-Jährigen, deren Inzidenzwert das LUA auf 985,5 beziffert. Mit 362,6 liegt der Wert bei den Über-60-Jährigen deutlich unter dem Durchschnitt.