Wieder deutlich zugenommen haben Neu-Infektionen mit dem Coronavirus in Speyer über das Wochenende nach einem Rückgang in den vergangenen Tagen. Das Landesuntersuchungsamt (LUA) hat am Samstag für die Stadt 43 neue Fälle binnen 24 Stunden gemeldet; am Sonntag liegt die entsprechende Anzahl bei acht. Die Sieben-Tage-Inzidenz in Speyer ist nach 285,8 am Freitag auf 370,5 am Samstag gestiegen. Am Sonntag liegt dieser Wert bei 354,7 – wobei an den Wochenenden den Behörden in der Regel weniger Fälle als werktags übermittelt werden.

Als aktuell mit dem Coronavirus infiziert gelten in der Stadt 446 Personen (Freitag: 477; Samstag: 478). Bisher sind unverändert 106 Einwohner von Speyer an dem oder im Zusammenhang mit dem Coronavirus gestorben. Die Sieben-Tage-Inzidenz für Rheinland-Pfalz liegt (Stand Sonntag) bei 315,5 (Freitag: 289,7; Samstag: 308,8). Die landesweit höchste Inzidenz wird aktuell mit 628,1 für die Stadt Kaiserslautern ausgewiesen, gefolgt vom Landkreis Kaiserslautern mit 585 und von der Stadt Mainz mit 503,4. Für den Rhein-Pfalz-Kreis beträgt dieser Wert 272 (Stand Sonntag).