Acht weitere Corona-Fälle sind am Mittwoch vom Landesuntersuchungsamt Rheinland- Pfalz (LUA) für Speyer gemeldet worden. Als aktuell infiziert gelten 299 Personen. 89 Speyerer und Speyererinnen mussten bislang im Zusammenhang mit Covid-19 im Krankenhaus behandelt werden. In der vergangenen Woche wurden von den 42 neu gemeldeten Fällen die meisten bei den Unter-20-Jährigen verzeichnet. In dieser Altersgruppe liegt der Inzidenzwert bei 155 und damit niedriger als noch am Dienstag (164). Die Sieben-Tage-Inzidenz bei den Neuinfektionen bleibt bei dem Wert vom Vortag: 82,8. Laut LUA gilt damit weiterhin Warnstufe eins in Speyer.